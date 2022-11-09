Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'de yapılan ara seçimlerin sonuçlarının ABD-Rusya arasındaki kötü ilişkileri iyileştirmeyeceği belirtildi.

Amerikan halkı, 100 üyeli Senato'nun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını yeniden seçmek için oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken, Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.

51 senatör sayısına ulaşan taraf…

Bu yıl, Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Mevcut düzende Senato'da, 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor.

51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

‘Rusya seçimlere müdahale etti’ iddiası

Öte yandan Rusya'nın, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edildi.

İddialara Kremlin’den yalanlama geldi.

Açıklamada, ara seçim sonuçlarının ABD-Rusya arasındaki kötü ilişkileri iyileştirmeyeceği belirtildi,

“Bunları duymaya alıştık”

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, ABD ile nükleer silah anlaşmasının uzatılması için konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Peskovi ABD seçimlerine müdahale ile ilgili soruya, “Bunları duymaya alıştık.” şeklinde cevap verdi.