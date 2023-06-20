Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye füze uyarısı: Savaşa tam katılım anlamına gelir Savunma Bakanı Şoygu, iki füze sisteminin kullanımına ilişkin uyarıda bulundu.

AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Batı'dan temin ettiği silah sistemleri, Moskova'da sinirleri gerdi.

Sahada Rus ordusuna karşı üstünlük kurmak isteyen Ukrayna güçleri, müttefiklerinden aldığı silahlara bel bağlamış durumda.

Kremlin'de, Rusya topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlenebileceği konuşuluyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, böyle bir durumun, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini belirtti.

"Ukrayna'daki karar alma merkezlerine darbe indiririz"

Şoygu, bu tablo karşısında Ukrayna'daki karar alma merkezlerine "derhal" darbe indirecekleri konusunda net mesaj verdi.

Üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenlediğini, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü kaydetti.

"Çatışmaya tam katılım anlamına gelir"

Rus Bakan, iki ülkeyi uyardığı konuşmasında şunları söyledi: