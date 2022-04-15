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    Rusya'dan AB'de görevli 18 diplomat kararı

    Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş nedeniyle yaptırımlarla karşılaşan Rusya, ülkede bulunan AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
    • 15.04.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 19:01
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    Rusya'dan AB'de görevli 18 diplomat kararı

    Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetini artırarak devam ediyor.

    ABD ve birçok Batılı ülkelerin yaptırımına maruz kalan Rusya'dan karşı hamleler gelmeye devam ediyor.

    18 diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

    AA'nın haberine göre Rusya, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

    "Misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok"

    Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.

    Rusya dan AB de görevli 18 diplomat kararı #1


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