Rusya'dan ABD'ye Navalnıy tepkisi: Kendi sorunlarınızla ilgilenin

Moskova yönetimi, Navalnıy'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamanın geldiği ABD'ye "Uluslararası hukuka saygı duyun" çağrısı yaptı.

Moskova, muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasını eleştiren ABD’ye tepki gösterdi.

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavisi için Almanya'ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, dün akşam ülkesine döndü.

Navalnıy, uçağının başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'na inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı.

ABD: RUS HALKINA HAKARET

Washington, Navalnıy'ın gözaltına alınmasını eleştirdi. ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sullivan, "Korkunç saldırının failleri sorumlu tutulmalı, Kremlin’in Navalnıy'e yaptığı saldırılar sadece insan hakları ihlali değil, aynı zamanda sesini duyurmak isteyen Rus halkına hakaret etmektir." dedi.

RUSYA'DAN 'İŞİNİZE BAKIN' TEPKİSİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sullivan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Zaharova, “Sayın Sullivan'a ve elindeki hazır mesajları yayınlayan daha birçok yabancıya cevap vermek istiyorum. Uluslararası hukuka saygı duyun, egemen devletlerin hukukuna saldırmayın ve kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin.” dedi.

Bu arada, dün Rus muhalif Navalnıy'ı havaalanında bekleyen yaklaşık 500 destekçisinden 37’si polis tarafından gözaltına alınmıştı.