Rusya'dan ABD'ye nükleer saldırı tehdidi: 11 Eylül tekrarlanabilir Medvedev, ABD'nin 22 yıl önce karşılaştığı tarzda bir saldırıya maruz kalabileceğini öne sürdü.

ensonhaber.com

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'yi nükleer silah saldırısıyla tehdit etti.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerinden Medvedev, ABD'nin "yakında 11 Eylül 2001 benzeri bir saldırıyı yaşayabileceğini" öne sürdü.

Resmi Telegram hesabından paylaşımda bulunan Medvedev, "Görünüşe göre herkes Batılı ülkelerin ve özellikle ABD'nin kabalığına ve iğrenç narsisizmine alışmış." dedi.

Nükleer saldırı iddiası

Medvedev, ABD'nin "11 Eylül 2001 tarzı bir saldırıya daha maruz kalacağı, ancak bunun nükleer veya biyolojik bileşenli olacağını" öne sürdü.

ABD merkezli Newsweek dergisi, söz konusu Rus yetkilinin, saldırıyı başlatacak ülkenin Rusya olacağını açıkça öne sürmediğini yazdı.

ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım

Ukrayna'ya askeri desteklerini sürdüren Washington yönetimi, bu ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardımda bulunacağını ilan etti.

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda gerçek bir ilerleme söz konusu." dedi.

"Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor"

Medvedev, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaklaştığını iddia etmişti.

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah desteklerine işaret eden Medvedev, "Batı çıldırdı. Bu bir çıkmaz sokak. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor.” ifadelerini kullanmıştı.