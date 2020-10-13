Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunda kendilerine yaptırım tehdidinde bulunan AB'ye karşı diyaloğu durdurma tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın en önemli fikir kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü’nün panelinde önemli açıklamalar yaptı.

Lavrov, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yaptırım tehdidini tartışmasına değindi.

"İLETİŞİMİ KESMELİYİZ"

Lavrov konuya ilişkin, “Batı'da dış politikadan sorumlu olan kişiler, Rusya'yla karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulması gerektiğini anlamıyorlar. Sanırım, bir süre için onlarla iletişimi kesmeliyiz." şeklinde konuştu.

Lavrov, "Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut Rus yönetimiyle jeopolitik ortaklık yapılamadığını belirtiyor. Eğer ortaklık istemiyorlarsa diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız." ifadelerini kullanarak AB ile diyaloğun sonlandırılabileceğinin sinyalini verdi.