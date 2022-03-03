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    Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışı azaldı

    Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya aktarılan gazda önemli oranda yaşanan kesinti dikkat çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.03.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:27
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    Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışı azaldı

    Rusya'nın enerji arzı, Kremlin'in Batı ile olan gerilimleri ve Ukrayna saldırıları nedeniyle yeniden gündeme geldi.

    Moskova yönetimi, Ukrayna'daki saldırılarını "özel operasyon" olarak nitelendiriyor.

    ALMANYA'DA GAZ KESİNTİSİ

    Doğalgazda önemli ölçüde yurt dışına bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, yeni bir gaz akışı kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

    Gascade boru hattı operatörü verilerine göre, Rusya'nın Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Almanya'ya giden gaz akışı keskin bir düşüş kaydetti.

    GAZ AKIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

    Perşembe sabahı Mallnow ölçüm noktasında daha önce yaklaşık 17,5 milyon kilovat saat olarak kaydedilen akış, 598 bin 712 kilovat saate kadar geriledi.

    Almanya, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya sert tepki gösteren ve yaptırımlar uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

    GEÇEN YIL FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLAN DURUM

    Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Aralık 2021'de, Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğalgaz akışının azalması ve Avrupa'da etkili olan yeni soğuk hava dalgası nedeniyle tüketimin artmasının ardından megavatsaat başına 180 euronun üzerine çıkmıştı.

    AB ülkeleri, kullandıkları doğalgazın yüzde 90'ını ithal ediyor. Bu nedenle kıtada gaz fiyatlarının Ocak 2021'den bu yana 7 kat artması "enerji krizine" neden olmuştu.

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