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    Rusya'dan Avrupa'ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller

    Devlet destekli televizyon kanalı, kıta ülkelerine enerji ve elektrik sıkıntısı konularında mesaj gönderdi.
    • 26.12.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:45
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    Rusya'dan Avrupa'ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller

    Avrupa, bu kış mevsiminde zor günlerden geçiyor.

    Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulayan Avrupa, enerji tedarikinde kesintilerle karşılaştı.

    Avrupa'ya enerji sorunu üzerinden mesaj verdiler

    Rusya'da devlet destekli Russia Today televizyon kanalı, hazırladığı yeni yıl klibinde, Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verdi.

    "Hamster Hikayesi" adlı klipte, Avrupa'da yeni yılı kutlayan bir aile görülüyor.

    Klipte hamster ayrıntısı

    Ailedeki çocuğa 2021'de kafasında kırmızı kurdelesi olan bir hamsterın hediye edildiği görüntüde, 2022'de ailenin, hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacını aydınlatmaya çalıştığına dair kareler yer alıyor.

    Rusya dan Avrupa ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller #1

    Palto, atkı ve şapkayla oturdular

    Görüntüde, 2023'teki Noel'de ise aile fertleri evin içinde olmalarına rağmen üzerlerinde palto, atkı ve şapka ile oturuyor, camdan soğuk giren harabe gibi bir ortamda yemek yiyor.

    AA'nın aktardığına göre, ısınma ve elektrik sorunu yaşayan ailedeki babanın, masadaki çorbadan bir kaşık aldıktan sonra ağzından hamsterın kafasındaki kurdeleyi çıkarıyor.

    Rusya dan Avrupa ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller #2

    "Mutlu Rus karşıtı Noeller!"

    Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verilen klibin sonunda da "Mutlu Rus karşıtı Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'ye VPN üzerinden erişilebilir." ifadeleri yer alıyor.

    Rusya dan Avrupa ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller #3

    Rusya dan Avrupa ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller #4

    Rusya dan Avrupa ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller #5


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