Rusya'dan Avrupa'ya klipli gönderme: Mutlu Rus karşıtı Noeller

Devlet destekli televizyon kanalı, kıta ülkelerine enerji ve elektrik sıkıntısı konularında mesaj gönderdi.

Avrupa, bu kış mevsiminde zor günlerden geçiyor.

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulayan Avrupa, enerji tedarikinde kesintilerle karşılaştı.

Avrupa'ya enerji sorunu üzerinden mesaj verdiler

Rusya'da devlet destekli Russia Today televizyon kanalı, hazırladığı yeni yıl klibinde, Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verdi.

"Hamster Hikayesi" adlı klipte, Avrupa'da yeni yılı kutlayan bir aile görülüyor.

Klipte hamster ayrıntısı

Ailedeki çocuğa 2021'de kafasında kırmızı kurdelesi olan bir hamsterın hediye edildiği görüntüde, 2022'de ailenin, hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacını aydınlatmaya çalıştığına dair kareler yer alıyor.

Palto, atkı ve şapkayla oturdular

Görüntüde, 2023'teki Noel'de ise aile fertleri evin içinde olmalarına rağmen üzerlerinde palto, atkı ve şapka ile oturuyor, camdan soğuk giren harabe gibi bir ortamda yemek yiyor.

AA'nın aktardığına göre, ısınma ve elektrik sorunu yaşayan ailedeki babanın, masadaki çorbadan bir kaşık aldıktan sonra ağzından hamsterın kafasındaki kurdeleyi çıkarıyor.

"Mutlu Rus karşıtı Noeller!"

Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verilen klibin sonunda da "Mutlu Rus karşıtı Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'ye VPN üzerinden erişilebilir." ifadeleri yer alıyor.