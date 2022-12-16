Rusya'dan Avrupa'ya 'Yars' füzeli gözdağı

ABD'nin, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlandığı iddiaları sonrası harekete geçen Rusya, "Yars" füzesine dair yeni görüntüler paylaştı.

Kışın etkisini göstermesiyle yeni bir aşamaya geçen Ukrayna’daki savaşta, tarafların güç gösterisi yeniden önem kazandı.

ABD'nin yakın zamanda Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya göndereceği yönündeki haberler, Rusya'yı harekete geçirdi.

Yars füzeli paylaşım

Rusya Savunma Bakanlığı, Yars füzesinin siloya yerleştirilme görüntülerini paylaşarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Savaşta doğrudan Ukrayna’yı destekleyen batılı ülkelere karşı hemen her fırsatta nükleer kozunu kullanan Rusya, böylelikle dünyayı tedirgin edecek bir hamlede bulundu.

Hiroşima'dan 12 kat daha güçlü

7 bin 500 mil menzile sahip ayrıca ABD’nin Hiroşima’ya fırlattığı atom bombasından 12 kat daha güçlü olduğu tahmin edilen Yars füze sistemleri, Rus ordusunca Moskova’nın güneybatısında, Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri bölgesindeki bir siloya yerleştirildi.

Patriot uyarısı: Öngörülemeyen sonuçlara yol açar

Öte yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu sistemlerin Kiev'e gönderilmesi halinde, bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, "ABD'de, Kiev'e son teknoloji hava savunma sistemleri göndermeye yönelik iddia edilen hazırlıklar hakkında bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Eğer doğruysa, ABD yönetiminin öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adımına tanık olacağız." denilmişti.