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    Rusya'dan Avrupa'ya 'Yars' füzeli gözdağı

    ABD'nin, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlandığı iddiaları sonrası harekete geçen Rusya, "Yars" füzesine dair yeni görüntüler paylaştı.
    • 16.12.2022 - 09:00
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    Rusya'dan Avrupa'ya 'Yars' füzeli gözdağı

    Kışın etkisini göstermesiyle yeni bir aşamaya geçen Ukrayna’daki savaşta, tarafların güç gösterisi yeniden önem kazandı.

    ABD'nin yakın zamanda Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya göndereceği yönündeki haberler, Rusya'yı harekete geçirdi.

    Yars füzeli paylaşım

    Rusya Savunma Bakanlığı, Yars füzesinin siloya yerleştirilme görüntülerini paylaşarak adeta gövde gösterisi yaptı.

    Savaşta doğrudan Ukrayna’yı destekleyen batılı ülkelere karşı hemen her fırsatta nükleer kozunu kullanan Rusya, böylelikle dünyayı tedirgin edecek bir hamlede bulundu.

    Rusya dan Avrupa ya Yars füzeli gözdağı #1

    Hiroşima'dan 12 kat daha güçlü

    7 bin 500 mil menzile sahip ayrıca ABD’nin Hiroşima’ya fırlattığı atom bombasından 12 kat daha güçlü olduğu tahmin edilen Yars füze sistemleri, Rus ordusunca Moskova’nın güneybatısında, Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri bölgesindeki bir siloya yerleştirildi.

    Rusya dan Avrupa ya Yars füzeli gözdağı #2

    Patriot uyarısı: Öngörülemeyen sonuçlara yol açar

    Öte yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu sistemlerin Kiev'e gönderilmesi halinde, bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Açıklamada, "ABD'de, Kiev'e son teknoloji hava savunma sistemleri göndermeye yönelik iddia edilen hazırlıklar hakkında bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Eğer doğruysa, ABD yönetiminin öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adımına tanık olacağız." denilmişti.


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