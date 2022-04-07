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    Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararı

    Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına ve Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 20:03
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    Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararı

    Rusya-Ukrayna Savaşı bir ayı aşkın süredir devam ederken, diplomasi için yapılan görüşmeler bir sonuç henüz çıkmadı.

    Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği bölgelerden gelen görüntüler sonucu Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulandı.

    Bunun üzerine Rusya'dan da karşı bir hamle geldi.

    Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı belirtildi.

    "Yakın zamanda ordu mensubu, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek"

    Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak." ifadesi kullanıldı.

    Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

    Rusya dan Avustralya ve Yeni Zelanda ya yaptırım kararı #1


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