Rusya'dan Batı'ya Kuzey Akım suçlaması: Sabotajın faillerini saklamaya çalışıyorlar Moskova yönetimi, üç Batılı ülkeyi saldırılara ilişkin gerçek sorumluların izlerini saklama çabasına girişmekle suçladı.

AA & Ensonhaber

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatları, Eylül 2022'de sabotajlarla karşı karşıya kaldı.

Sabotaj sonucu boru hatlarında büyük hasar oluştu. Alman medyası, Kuzey Akım'a saldıranların Ukrayna yanlısı olabileceğini iddia etti.

New York Times ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ya da yakın çalışma arkadaşlarının olaya karıştığına ya da faillerin Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulandı.

Almanya, Danimarka, İsveç'in büyükelçileri, 25 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya'nın, Kuzey Akım soruşturmalarının sonuçlarına sahip olmadığı gerekçesiyle bu ülkeler protesto edildi.

"Gerçek suçluların izlerini saklamaya çalışıyorlar"

TASS'ın haberine göre, Bakanlık, söz konusu ülkeleri, "sabotajın gerçek suçlularının izlerini saklamaya çalışmakla" suçladı.

Moskova'nın bu ülkelerden sabotajla ilgili objektif bir soruşturma istemeye devam edeceği, Rusya'nın da duruma müdahil olmasının "zorunluluk" olduğu vurgulandı.

Moskova: Kabul edilemez

Bu tür saldırıları reddeden Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: