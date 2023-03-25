Rusya'dan Batı'ya nükleer tehdit: Kıyamet her gün yaklaşıyor Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesinin nükleer kıyameti her gün yakınlaştırdığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Rusya'dan nükleer tehdit

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus gazetecilerine verdiği röportajda güncel konulara dair açıklama yaptı.

Nükleer savaşın yaşanması ihtimalini değerlendiren Medvedev, "Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nihayetinde nükleer kıyameti her gün yakınlaştırıyor. Bu, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez ancak mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor. Bundan emin olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması ile ilgili açıklamalarına değinen Medvedev, bunun 'propaganda' olduğunu söyledi.

Medvedev, "Kırım'ın ele geçirilmesi yönündeki girişimlerle bağlantılı bazı ciddi saldırılar olur ise bu nükleer caydırıcılık doktrinde öngörülen silahlar dahil tüm koruma amaçlı araçların kullanılması için sebep olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Barış müzakerelerine Ukrayna karşı çıkıyor"

Medvedev, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değindi.

Bu meselenin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını ancak Ukrayna'nın buna karşı çıktığını vurgulayan Medvedev, "Okyanusun ötesinden onlara bu konuda izin verilmiyor" dedi.

Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya mümkün oldukça büyük zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Medvedev, ABD'li uzmanların Rusya'nın yaptırımlar ve fiyat artışları nedeniyle 2033'te dağılacağı yönündeki görüşlerine ilişkin ise mevcut koşullarda ABD'nin dağılma ihtimalinin Rusya'ya göre daha yüksek olduğunu söyledi.