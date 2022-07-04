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    Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevkiyatı

    Rusya, Fırat'ın doğusunda Kamışlı ilçesindeki havaalanına Lazkiye'den askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
    • 04.07.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:23
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    Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevkiyatı

    Ukrayna savaşı ile birlikte Suriye'deki askeri varlığı tartışmalara konu olan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

    AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

    300 Rus askeri konuşlandırıldı

    Kamışlı ilçesindeki havaalanına llyushin Il-76 tipi iki Rus askeri kargo uçağı sabah saatlerinde iniş yaptı.

    Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.

    Rusya, Suriye'nin kuzeyinde varlığını pekiştiriyor

    Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti.

    Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.

    Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarla ifade edilebilecek artışlar kaydedilmişti.

    Rusya dan Fırat ın doğusuna asker ve araç sevkiyatı #1


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