Rusya'dan Fransa'ya çağrı: Afrika'da sömürgecilikten kaçının

Fransız Bakan Colonna'nın sözleri, Moskova'dan sert tepkilere neden oldu. Paris'e yöneltilen açıklamada, "Sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Moskova ile Paris arasında ipler gerildi.

Gerilim, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’deki Rus Evi'ne yönelik saldırıya dair açıklamalarından sonra ortaya çıktı.

Colonna, saldırı hakkında, "Rus propagandasının güzel bir örneği ve bu propagandayı karakterize eden hayal gücü" olarak nitelendirdi.

Fransız elçi bakanlığa çağrıldı

Bunun üzerine Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Fransa'ya, Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısı yapıldı.

"Rusya'ya yöneltilen suçlamalar kabul edilemez"

Büyükelçiye, Colonna'nın açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğunu vurguladık.

"Sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya çağırıyoruz"



Bu açıklamalar kulağa hoş gelmiyor. Fransa yönetimini, bölgedeki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya çağırıyoruz."

Moskova'dan saldırıya tepki

16 Aralık'ta, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kültür merkezi olarak faaliyette bulunan Rus Evi’ne gönderilen bir paketin infilak ettiği bildirilmişti.

Merkeze posta ile gelen paketi Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy’ın açmasıyla patlama meydana gelmişti. Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

AA'nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturma sonucunda saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren sorumluların tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulunmuştu.