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    Rusya'dan Harkov'a saldırı: 3 ölü 7 yaralı

    Rus birliklerinin Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
    • 26.04.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 15:18
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    Rusya'dan Harkov'a saldırı: 3 ölü 7 yaralı

    Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Rus ordusu, Ukrayna'nın birçok kentini hedef alarak sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

    Rus askerleri, son olarak Ukrayna'nın Harkov kentine yeniden saldırı gerçekleştirdi.

    3 ölü, 7 yaralı

    Bombardıman altında kalan kentteki saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı.

    2 kişinin sağlık durumu ağır

    İha'nın haberine göre; saldırıların ardından konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegunov, "Ruslar yeniden Harkov’un sivil yerleşim alanlarını vuruyor. Saldırılar sonucunda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşların arasında çocuk yok ancak 2’sinin durumu kritik. Bilgiler güncelleniyor. Sağlık ekipleri olay yerinde çalışıyor. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Rusya dan Harkov a saldırı: 3 ölü 7 yaralı #1


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