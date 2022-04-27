Petrol
104.43
-0.17%
Euro
15.68
-0.40%
Dolar
14.82
0.18%
Altın
907.05
0.08%
Borsa
2427
0.35%
Bitcoin
580.886
-3.50%
BTXN Coin
21.45
0.98%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Rusya'dan İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesine yaptırım

    Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın bazı üyelerine hakkında yaptırım kararı aldı.
    • 27.04.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesine yaptırım

    İngiltere hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üzerine 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine almıştı.

    Bu karara ise Rusya'dan karşılık geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

    287 üye Rusya'ya giremeyecek

    İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

    AA'nın haberine göre açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
    Ekonomi

    Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Türkiye'nin Ramazan Bayramı tatil rotası
    Seyahat

    Türkiye'nin Ramazan Bayramı tatil rotası

    Görüş Bildir