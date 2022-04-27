Rusya'dan İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesine yaptırım

Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın bazı üyelerine hakkında yaptırım kararı aldı.

İngiltere hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üzerine 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine almıştı.

Bu karara ise Rusya'dan karşılık geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

287 üye Rusya'ya giremeyecek

İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

AA'nın haberine göre açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.