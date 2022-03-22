Petrol
117.83
1.04%
Euro
16.33
-0.08%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
921.29
-0.18%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
609.227
-0.20%
BTXN Coin
43.55
11.15%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 3 C
    Rusya'dan Japonya'ya 'karşı yaptırım' hamlesi

    Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" hamlesi

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın yaptırımlarda Batı dünyasına katılmasının ardından Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını açıkladı.
    • AA
    • 22.03.2022 - 03:14
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 03:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

    Japon hükümeti de Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya'ya yaptırımlar konusunda Batı dünyasına katılmıştı.

    Japonya'nın bu adımlarının ardından Rusya Japonya'ya misilleme yapma kararı aldı.

    BARIŞ ANTLAŞMASI MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINACAK

    Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağı duyuruldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Japonya’nın "Ukrayna durumuyla ilgili ilişkilerde tek taraflı ve dostça olmayan kısıtlamalarından kaynaklandığı" belirtilirken, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" denildi.

    Rusya dan Japonya ya 'karşı yaptırım' hamlesi #1

    ADALARA VİZESİZ GİRİŞE ENGEL

    Ayrıca Bakanlık, Japon sakinlerin Moskova'nın kontrolünde bulunan, fakat Tokyo'nun üzerinde hak iddia ettiği Hokkaido açıklarındaki adaları periyodik olarak ziyaret etmelerine izin veren vizesiz giriş programının askıya alınacağını ve Rusya'nın tartışmalı adalardaki ortak ekonomik faaliyetlerden de çekileceğini duyurdu.

    Buna ek olarak, Moskova-Tokyo arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasından, Rusya karşıtı eylemleri nedeniyle Japonya'nın sorumlu tutulacağı ifade edildi.

    RUSYA'NIN KARARI UKRAYNA KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ

    Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı.

    Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu.

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya hükümeti, yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, gelişmelerin ardından 2 ülke arasında süren müzakerelerin geleceği merak konusu olmuştu.

    Rusya dan Japonya ya 'karşı yaptırım' hamlesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Üsküdar'da komşu çocuğuna cinsel istismar
    3. Sayfa

    Üsküdar'da komşu çocuğuna cinsel istismar

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    El Clasico'da Barcelona'dan 4 gol
    Dünyadan futbol

    El Clasico'da Barcelona'dan 4 gol

    Görüş Bildir