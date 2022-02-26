Rusya’dan, medyaya ‘istila ve işgal’ uyarısı

Bazı medya kuruluşlarına, Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonları ‘istila ve savaş ilanı’ olarak nitelendirdikleri için, erişim kısıtlaması uyarısının gönderildiği belirtildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, yazılı bir açıklama yaparak Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu ‘istila ve savaş ilanı’ olarak yazan bir dizi medya kuruluşuna erişim kısıtlaması uyarısı gönderildiğini duyurdu.

Eho Moskvy, İnoSMİ, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Novaya Gazeta, Jurnalist ve Lenizdat gibi haber kaynaklarına yanlış bilgi yayma gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısının yapıldığı belirtildi.

“KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİLER AKTARILMAKTADIR”

Açıklamada, “Adı geçen kaynaklarda, güvenilir mesajlar kisvesi altında, Rus ordusunun eylemleri sonucunda Ukrayna şehirlerinin bombalanması ve sivillerin ölümü hakkında bunun yanı sıra sürdürülen operasyonun bir saldırı, istila veya savaş ilanı olduğuna dair kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR”

Söz konusu haber kaynaklarındaki yanlış bilgilerin silinmemesi durumunda erişimlerine kısıtlama getirilebileceği uyarısının gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Roskomnadzor, ayrıca listedeki medya kuruluşlarına yönelik güvenli olmayan kamuya açık önemli bilgileri yayma gerekçesiyle idari soruşturma başlatmıştır.” denildi.