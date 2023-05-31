Rusya'dan, mermi ve kurşun ihracatına yasak kararı Başbakan Mişustin'in imzaladığı kararnameyle birlikte askeri ihracat alanında bazı kısıtlamalar uygulanması için adım atıldı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna ile sıcak çatışmaları sürdüren Rusya, askeri alanda radikal bir karara imza attı.

Moskova yönetimi, mermi ve kurşun ihracatına geçici yasak uygulayacağını duyurdu.

Mermi ve kurşun ihracatı yasaklandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkenin mermi ve kurşun ihracatına kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya'nın mermi ve kurşun ihracatı, yıl sonuna kadar geçici olarak yasaklanırken, söz konusu yasak, Rus ordusunun ihtiyacını karşılamaya yönelik ihracatı kapsamayacak.

Ukrayna savaşından sonra uygulanan ihracat kısıtlamaları

Rusya, Ukrayna savaşının başından bu yana başta enerji, çeşitli emtia ve teknolojik ürünler olmak üzere çeşitli ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirmişti.

Geçen yıl şubat ayında başlayan savaşta her iki taraf da ağır kayıplar verdi.

Ukrayna Batılı ülkelerden peş peşe askeri destekler alırken, Rusya ise siyasi ve ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalmış durumda.