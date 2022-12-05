Rusya'dan Pakistan'a indirimli petrol tarifesi

Pakistan'da Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, Rusya'nın, indirimli fiyatlar üzerinden Pakistan'a ham petrol satacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının ardınan Batı ambargosuna uğrayan Rus petrol sektörü, yüzünü Doğu'ya çevirdi.

Rus petrol şirketleri, Avrupa pazarına alternatif olarak Hindistan, Pakistan gibi ülkelere petrol sağlıyor.

Pakistan'da Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, geçtiğimiz hafta heyetiyle birlikte Rusya'ya düzenlediği ziyaretin ardından dün ülkesine döndü.

Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Malik, Rusya ziyaretini değerlendirdi.

Rusya, Pakistan'a indirimli tarife uygulayacak

İHA'nın haberine göre ziyaretin beklenenden daha verimli geçtiğini belirten Malik, "Rusya, Pakistan'a indirimli fiyatlar üzerinde ham petrol ve dizel yakıt satacak." dedi.

Rusya'nın, uluslararası baskılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sıkıntısı çektiğini de ifade eden Malik, "Ruslar, bizim özel şirketlerimizle görüşme düzenledi. Onların heyetleri ve bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de başladı. Rusya hükümeti, LNG üretimi için yeni fabrikalar kuruyor ve 2025 ile 2026 yılları için anlaşma imzalamak üzere bizi de davet ettiler." açıklamasında bulundu.



