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    Rusya'dan son teknoloji ile donaltılmış askeri fuar

    Rusya'dan son teknoloji ile donaltılmış askeri fuar

    Rus ordusu başkent Moskova yakınlarındaki yıllık silah toplantısında füzeler, havan topları, tanklar ve kamyonlarını sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 11:49
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’a kadar sürecek olan askeri fuar etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi.

    Moskova'nın güneybatısındaki bir banliyö olan Alabino'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forum 2022’da T-72 muharebe tankları, BMP K-17 zırhlı kamyonları ve Tulpan kundağı motorlu ağır havan mermileri de yer aldı.

    Putin açılış konuşmasında, müttefiklerini 'en modern silahlarla' donatma sözü verdi ve Rusya'nın askeri teknolojisinin, Batılı rakiplerinden 'onlarca olmasa da uzun yıllar' önde olduğunu söyleyerek övündü.

    Hepsi savaş operasyonlarında kullanıldı

    Putin konuşmasında şunları söyledi: “Müttefiklerimize küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulardan savaş havacılığına ve insansız hava araçlarına kadar en modern silah türlerini sunmaya hazırız. Neredeyse hepsi gerçek savaş operasyonlarında bir kereden fazla kullanıldı. Onlarca yıl olmasa da birçoğu yabancı muadillerinin ilerisinde. Taktik ve teknik özellikler açısından da onlardan önemli ölçüde üstünler.”

    Rusya askeri fuar

    Putin Rusya’nın, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Latin Amerika, Afrika ve Asya'da müttefik olarak gördüğü ülkelere gelişmiş silahlar ve askeri teknolojiler satarak destek vermeye istekli olduğunu da aktardı.

    Rusya askeri fuar

    "Adım adım Donbas'ı özgürleştiriyorlar"

    Rusya Devlet Başkanı ayrıca doğu Ukrayna'daki Rus askerlerinin 'görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini' belirterek, "Rusya için savaşıyorlar. Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışık bir yaşam için çalışıyorlar. Adım adım Donbas'ı özgürleştiriyorlar.” diye konuştu.

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

    Rusya askeri fuar

     


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