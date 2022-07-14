Rusya'dan tahıl koridoru zirvesi açıklaması: Olası anlaşmalar formüle edildi

İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesine ilişkin açıklama yapan Zaharova, "Olası anlaşmaların bazı unsurları formüle edildi" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı ile patlak veren tahıl krizine ilişkin çözüm arayışları sürüyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri ile Rusya, Ukrayna ve Türkiye, dün İstanbul’da kurulan çözüm masasında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında tahıl koridoru zirvesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Temaslar aynı formatta devam edecek

AA'nın haberine göre; Zaharova, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için yapılan toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda, tahıl sorunu detaylı şekilde ele alındı. Olası anlaşmaların bazı unsurları formüle edilebildi. Bu unsurlar, askeri kurumlar aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de görüşülüyor."

Mariya Zaharova, tahıl ile ilgili temasların aynı formatta devam edeceğini belirtti.

“Özel askeri operasyon devam edecek”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk ettiğine işaret ederek, "ABD ve müttefikleri, Kiev rejiminin askeri kabiliyetini güçlendirmeye çalışsalar da Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon devam edecek ve Rus yönetiminin belirlediği tüm hedefler yerine getirilecek." diye konuştu.

"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi süreci bölgenin yararına"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinen Zaharova, söz konusu sürece ileride de destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi. Zaharova, "Bunun, bölgenin istikrarı ve ekonomik refahının yararına olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

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