Rusya'dan tahıl krizine çözüm önerisi: Yaptırımları kaldırın

Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, "Gıda sorunu, yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor" dedi.

Dünya, tahıl krizini çözmenin yollarını arıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 25 milyon ton tahılın Ukrayna'nın elinde kaldığı belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

AB: Rusya, gıdayı silah olarak kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, "Rusya’nın, gıda konusunu bir silah olarak kullandığına" yönelik suçlamasını değerlendiren Rudenko, şöyle konuştu:

“Tüm sorunlara barış yoluyla çözüm arayan herkesle görüşmeye hazırız. Von der Leyen’in açıklamasını kendi vicdanına bırakıyorum.”

Rusya: Yaptırımların kaldırılması dahil...

Gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda sorununun kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Rudenko, “Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor.

Ayrıca, Ukrayna’nın, gemilerin bulunduğu limanlarındaki mayınları temizlemesi gerekiyor. Rusya, insanı koridor dahil gerekli tüm yardımı vermeye hazır.” dedi.

"Kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" uyarısı

Rudenko, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada da küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya’ya yönelik ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

AA'nın aktardığına göre, Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs’ta, Ukrayna’da limanların açılmaması halinde ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.