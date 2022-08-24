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    Rusya'dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya, Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunu hedef aldı. Saldırıda 22 kişi ölürken 50 kişi ise yaralandı.
    • 24.08.2022 - 23:19
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 23:47
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    Rusya'dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 6 aydır devam ederken Rusya'nın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar aralıklarla sürüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap etti.

    Rusya tren istasyonunu hedef aldı

    Zelensky konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı.

    Rusya dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı #1

    22 kişi öldü

    İHA'nın haberine göre, ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnky, saldırıda en az 22 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

    Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Rusya dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı #2

    Rusya dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı #3

    Rusya dan tren istasyonuna saldırı: 22 ölü, 50 yaralı #4


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