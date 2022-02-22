Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası ortaya çıkan görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları tanıma kararı alması sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" demişti.

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili bir açıklamada bulundu.

"İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"

Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını belirten Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.