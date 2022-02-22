Euro
15.71
1.51%
Dolar
13.85
1.38%
Altın
847.72
1.25%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
527.988
-1.33%
BTXN Coin
39.10
1.08%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası ortaya çıkan görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını ifade etti.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları tanıma kararı alması sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" demişti.

    Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili bir açıklamada bulundu.

    "İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"

    Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını belirten Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

    Rusya dan Türkiye açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    Zelenski: Erdoğan ile görüşme planlıyorum
    Gündem

    Zelenski: Erdoğan ile görüşme planlıyorum

    Kayseri'de nafaka yüzünden eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis
    3. Sayfa

    Kayseri'de nafaka yüzünden eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Görüş Bildir