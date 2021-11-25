Rusya'dan Türkiye - Ermenistan normalleşmesine destek

Rus Sözcü Zaharova, Ankara ile Erivan arasında olası normalleşme durumunu değerlendirdi. Zaharova, "Bu yönde adımlar atıyoruz. Tüm desteği vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne seslendiği konuşmasında, Ermenistan'a diyalog çağrısı yapmış, "Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez." demişti.

Erdoğan, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye'nin de gereken adımları atacağını belirtmişti.

"RUSYA NORMALLEŞMEYİ DESTEKLİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, bölgenin durumuna katkı sağlayacağını ve Rusya’nın bunu desteklediğini söyledi.

Zaharova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya’daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİNE İLGİ DUYUYORUZ"

Ermenistan’ın, Türkiye ile temas kurulması noktasında Rusya’dan destek istediğini belirten Zaharova, "Rusya, bu süreçte Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duymaktadır ve bu yönde adımlar atmaktadır." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Zaharova, Rusya’nın söz konusu sürece mümkün olan tüm yollardan destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu sürecin başlatılmasının, bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI

Bölgede, barışçıl ve istikrarlı koşulların oluşturulması için adımlar atmayı sürdüreceklerini söyleyen Zaharova, "Elbette bölgedeki ticari, ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması ve geliştirilmesine de özel önem verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.