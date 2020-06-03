Rusya'dan Türkiye ile stratejik ortaklık mesajı

Moskova'dan yapılan açıklamada, Rus-Türk ilişkilerinin birçok testten başarıyla geçtiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin çok daha eski ve 500 yıldan fazla olduğu hatırlatıldı.

Diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıl dönümünün Rus ve Osmanlı imparatorluklarının dağılmasından sonra ikili ilişkilerin gelişmesinde yeni bir aşama olduğu kaydedilen açıklamada, "Türk halkının yabancı işgalcilere karşı mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti’ni dünyada ilk Sovyet Rusyası tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASININ RESMİ TARİHİ

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin tarafından, 3 Haziran 1920’de TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’e hızlı şeklide "diplomatik ve konsolosluk misyonları kurma" önerisiyle telgraf gönderdiği anımsatılan açıklamada, o günün, Sovyet Rusyası ile TBMM Hükümeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının resmi tarihi olarak kabul edildiği vurgulandı.

"RUS - TÜRK İLİŞKİLERİ BİRÇOK TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Açıklamada, "Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, iyi komşuluk, karşılıklı yarar çerçevesinde iş birliği ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temeline dayanan Rus-Türk ilişkileri, birçok testten başarıyla geçti.

"İLİŞKİLER, STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNE ÇIKIYOR"

Bugün bu ilişkiler yükselişte, birçok alanda emin adımlarla stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor, bölgesel istikrarı ve güvenliği güçlendirmede önemli bir faktör. Bu önemli yıl dönümünde Türk ortaklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.