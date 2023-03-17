Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilgili yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyoruz Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini değerlendirdi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için ilk andan itibaren devreye girdi.

İki ülkeden üst düzey yetkililer, Antalya ve İstanbul'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Dünya pazarını yakından ilgilendiren Tahıl Koridoru girişimine de öncülük eden Türkiye ile ilgili Rusya'dan değerlendirme yapıldı.

Peskov'un Erdoğan yorumu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini ve arabuluculuk girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tutumunu çok takdir ediyoruz"

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Erdoğan'ın barış alanında Nobel ödülüne aday gösterilmesi teklifini değerlendiren Peskov, şöyle dedi:

Elbette, Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini, arabuluculuk yapma girişimlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimine ilişkin tutumunu çok takdir ediyoruz.

Savaş uçağı mesajı: Sonucu etkileyemez

Polonya ve Slovakya'nın eski Sovyet üretimi savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme yönündeki kararlarını da değerlendiren Peskov, söz konusu ülkelerin elindeki eski askeri teçhizatları imha etmeye çalıştığına dikkati çekti ve ekledi:

Bu, Polonya dahil bazı NATO ülkelerinin nasıl bir davranış sergilediğini gösteriyor, çatışmaya doğrudan dahil olma düzeylerini artırıyor.



Elbette askeri teçhizatın sevkiyatı, özel askeri operasyonun sonucunu etkileyemez, ancak Ukrayna için ek sorunlar yaratabilir.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması

Sözcü Peskov, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan ve 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusuna ilişkin ise "Rusya, bu anlaşmayı 60 güne uzatıyor." ifadesini kullandı.