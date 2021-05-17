Euro
10.1242
-1.43%
Dolar
8.3248
-1.54%
Altın
498.81
-0.47%
Borsa
1.454
0.9%
Bitcoin
369.599
-9.45%
EXEN Coin
39.70
2.71%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Rusya’dan Twitter kararı

    Yasaklı içeriklerin kaldırılması ile Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararının kısmen kaldırıldığı ve uygulamanın yasaklanmayacağı açıklandı.
    • AA
    • 17.05.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’dan Twitter kararı

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 10 Mart'ta aldığı karar ile intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içerikleri kaldırmaması nedeniyle Twitter'ın hızını yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

    Yavaşlatma kararının ardından geçen süre içerisinde Twitter, belirlenen içeriklerin yüzde 91’ini sildi.

    Roskomnadzor, talep edilen yasak içeriklerin silinmesi nedeni ile Twitter’ın yasaklanmasına gerek kalmadığı şeklinde açıklamalarda bulundu.

    “MOBİL CİHAZLARDA DEVAM EDECEK”

    Yavaşlatma kararına yönelik yapılan açıklamada ise, "Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararı ise mobil cihazlarda devam edecek, sabit internet bağlantılarında ise kaldırılacak." denildi.

    Rusya’dan Twitter kararı #1

    YOUTUBE VE FACEBOOK DA YAVAŞLATILABİLİR

    YouTube ve Facebook üzerinde yasaklı içeriklerin tespit edildiği, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde iki sitenin hızının da yavaşlatılabileceği kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir