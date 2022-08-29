Rusya’dan Ukrayna açıklaması: 2 Su-25 uçağı düşürdük

Rusya’nın Ukrayna topraklarında eylemlerine yönelik açıklamalarda bulunan Konaşenkov, son 24 saatte Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 'Su-25' savaş tipi uçağı düşürüldüğünü söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun eylemlerine yönelik yaptığı açıklamada, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 "Su-25" savaş tipi uçağını vurduklarını söyledi.

AA’nın haberine göre; Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde "Vostok" (Doğu) hava yönetim merkezi ve Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun 60. Piyade Tugayına ait mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 70 asker ile 14 özel askeri aracın yok edildiğini ileri sürdü.

Donetsk bölgesinde 30'dan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 50'yi aşkın askerin de yaralandığını ifade etti.

“Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 'Su-25' savaş tipi uçağı düşürüldü”

Konaşenkov, Dnipro bölgesindeki Marganets yerleşim biriminin yakınlarında "Aydar" ve "Azov" taburlarına yönelik saldırılarda 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini, 20 askeri teçhizat ile 3 binden fazla çok namlulu roketatar füzenin imha edildiğini iddia ederek, "Son 24 saatte Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 'Su-25' savaş tipi uçağı düşürüldü." dedi.

Ukrayna ordusuna ait 9 yönetim merkezi, 6 mühimmat deposu, 6 insansız hava aracının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da şimdiye kadar 276 uçak, 148 helikopter, 1832 insansız hava aracı, 370 hava savunma füze sistemi, 4 bin 408 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 354 obüs ve havan topu, 5 bin 126 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar

Kiev yönetiminin, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya devam ettiğini savunan Konaşenkov, dün santralde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, santralin bulunduğu bölgede radyasyonun normal seviyede olduğunu ifade etti.