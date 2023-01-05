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    Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes açıklaması

    Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes açıklaması

    Rusya, Noel nedeniyle Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek.
    • 05.01.2023 - 18:15
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 19:21
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11'inci aya girildi.

    Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken, Rus ordusu şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Savaşın devam ettiği iki ülke, bir yandan da yaklaşan Noel'e hazırlanıyor..

    Moskova ve Tüm Rusya Patriği, Ukrayna ve Donbas'ta Noel nedeniyle ateşkes çağrısında bulunmuştu.

    Kararı değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çağrıya olumlu yanıt verdi.

    6-7 Ocak'ta ateşkes ilan edildi

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek.

    Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Ukrayna, ateşkesi kabul etmedi

    Ancak Ukrayna'dan karara sert tepki geldi.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri terk etmediği sürece geçici ateşkesin olmayacağını söyledi.

    Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur. Rusya ikiyüzlülüğünü kendine saklasın" ifadelerini kullandı.

    Ortodokslar Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor

    Ortodoks dünyası, batılı mezheplerden farklı olarak Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

    Ortodoks Kilisesi hala Jülyen takvimine göre İsa'nın doğumunu kutlamayı seçtiği için Ortodoks Noel günü her 7 Ocak'ta gerçekleşiyor.

    Gregoryen takviminde ise Noel 25 Aralık'a denk geliyor.

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