Rusya’dan Ukrayna’ya füze ve İHA ile saldırı: 5 ölü Ukrayna, Rusya’nın sabah saatlerinde 100’den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke çapında enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

İHA

Rusya, Ukrayna’ya bu sabah geniş çaplı saldırı düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, sabah saatlerinde 100’den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını söyledi.

"EN BÜYÜK BİRLEŞİK SALDIRILARDAN BİRİYDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu en büyük birleşik saldırılardan biriydi. Çeşitli tiplerde 100 fazla ve yaklaşık 100 'Shahed' insansız hava aracı. Önceki Rus saldırılarının çoğu gibi bu da kritik sivil altyapıyı hedef alan sinsi bir saldırı.” dedi.

Zelensky, enerji sektörünün “çok fazla hasar” aldığını söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise yaptığı açıklamada, 15 bölgenin zarar gördüğünü belirtti.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, enerji altyapısının hedef alındığı noktaların Rivne ve Volyn, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Zaporijya ve Odesa bölgeleri ile Lviv şehri olduğunu aktardı.

Belirtilen noktaların az 7’sinde isabet alan ve hasar gören tesislerin olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)