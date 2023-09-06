Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı: 16 kişi öldü Rusya tarafından düzenlenen ve Ukrayna’nın Kostantinivka şehrinde dükkanları ve bir eczaneye isabet eden füze saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.

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DHA

Ukrayna-Rusya savaşında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Cephe hattı dışında iki ülke de uzun menzilli silahlarla yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

Bu kapsamda, Rusya'nın fırlattığı bir füze Ukrayna’nın Kostantinivka şehrinde dükkanları ve bir eczaneye isabet etti.

16 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gün ortasında Rus teröristler Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da çarşıyı balistik füzeyle vurdu. Şu ana kadar 16 kişinin öldüğü bildirilmiş olup çok sayıda yaralı bulunmaktadır. Sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor” denildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İğrenç, insanlık dışı bir kötülük"

Zelensky, “Donetsk bölgesindeki Kostantinivka’da Rus bombardımanı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Rus teröristler normal bir pazara, dükkanlara ve bir eczaneye saldırarak masum insanları öldürdü. Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan füzenin düşme anı ve şiddetli patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)