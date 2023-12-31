Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 24 ölüme yol açan saldırısına yanıt verdiğini duyurdu.
Misilleme kapsamında Harkiv'deki karar alma merkezleri ve askeri tesisler vuruldu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Karar alma merkezleri ve askeri tesisler vuruldu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün Belgorod şehrine çoklu fırlatma roket sistemleri kullanarak saldırı düzenledi. Bunun sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldürüldü.
Bu terör saldırısına yanıt olarak Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, Harkiv kentindeki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurdu.
Misilleme saldırısının ayrıntıları
Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Rus ordusu, eski Harkiv Sarayı otel kompleksine füze saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu, "terörist saldırısının planlanması ve infazında doğrudan yer alan Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin yok edildiği" belirtildi.
200 yabancı paralı asker vuruldu
Harkiv Sarayı'nın aynı zamanda Ukrayna sınırındaki Rusya topraklarında "terörist baskınlara katılması planlanan 200 kadar yabancı paralı askeri" barındırdığı iddia edildi.
Ukrayna'dan Belgorod'a düzenlenen saldırı
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini, 61 binanın hasar gördüğünü aktarmıştı.
Saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmişti.
Önceki gün ise Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda en az 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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