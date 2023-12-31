AA & Ensonhaber

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 24 ölüme yol açan saldırısına yanıt verdiğini duyurdu.

Misilleme kapsamında Harkiv'deki karar alma merkezleri ve askeri tesisler vuruldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Karar alma merkezleri ve askeri tesisler vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün Belgorod şehrine çoklu fırlatma roket sistemleri kullanarak saldırı düzenledi. Bunun sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldürüldü.



Bu terör saldırısına yanıt olarak Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, Harkiv kentindeki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurdu.