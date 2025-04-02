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İHA

Rusya, Ukrayna’nın Harkov bölgesine gece saatlerinde insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Harkov’un 15 noktasına İHA saldırısı düzenlediğini, 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığını söyledi.

1 CAN KAYBI, 2 YARALI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Saldırılarda en az bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 45 yaşında bir sivilin öldüğünü, 44 yaşında bir erkek ile 39 yaşında bir kadının yaralandığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle yerleşim bölgelerindeki binalarda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.