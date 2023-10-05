Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 50 ölü Ukrayna'nın yerel kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Rus ordusu sivil tesisi bombaladı. 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi.

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AA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Her iki ülkenin de büyük kayıplar verdiği savaşta, Rusya saldırılarını artırdı.

Son olarak Ukrayna kaynaklarından yeni bir saldırı olayı aktarıldı.

Sivil tesis bombalandı

Bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı. Bu kez Kupyansk kenti saldırıların odağındaydı...

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisin bombalandığı belirtildi.

50 ölü, çok sayıda yaralı

Saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken çok sayıda yapının zarar gördüğü görüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)