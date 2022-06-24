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    Rusya'dan vatandaşlarına uyarı: Yunanistan artık güvenli değil

    Rusya'dan vatandaşlarına uyarı: Yunanistan artık güvenli değil

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın artık Rus vatandaşları için güvenli bir yer olmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 00:33
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Rusya dışına seyahat eden Rusları da olumsuz etkiliyor.

    Özellikle Batılı ülkelerde başlayan Rus karşıtlığı, son olarak Yunanistan'da da ortaya çıktı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Rus vatandaşlarının güvende olmadığına dair açıklama yaptı.

    Rusya karşıtı söylemler ve dezenformasyon arttı

    Açıklamada, Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği vurgulandı.

    Rusya dan vatandaşlarına uyarı: Yunanistan artık güvenli değil #1

    Aşağılama ve saldırganlık şikayetleri arttı

    Dışişleri Bakanlığı olayların bir Rus çocuğun dövülmesine kadar vardığını açıkladı.

    Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığının altı çizildi.

    Rusya dan vatandaşlarına uyarı: Yunanistan artık güvenli değil #2

    Rus vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmaları tavsiye edildi.

    Rusya dan vatandaşlarına uyarı: Yunanistan artık güvenli değil #3


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