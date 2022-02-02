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    Rusya'dan yaptırım tehdidine yanıt: Geri teper, karşılık veririz

    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna-Rusya krizinde Moskova'ya yaptırım uygulanması durumunda ABD ve Avrupa Birliği'ne karşılık vereceklerini söyledi.
    • AA
    • 02.02.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 00:38
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    Rusya'dan yaptırım tehdidine yanıt: Geri teper, karşılık veririz

    Rusya, BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

    Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyetinin olmadığını belirtti.

    Ukrayna'yı ise Minsk Antlaşması'nı yerine getirmemekle suçlayan Nebenzia, AA muhabirinin ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması durumunda Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

    "YAPTIRIM YAPARLARSA GERİ TEPER, KARŞILIK VERİRİZ"

    ''Bize o kadar çok yaptırım uygulandı ki artık sayısını hatırlamıyoruz. Hiçbir şey olmadan önce yaptırımdan bahsediyorlar. Biz yaptırımlarla yaşamayı öğrendik. Umarım yapmazlar ama geri teper ve elbette karşılık veririz.'' dedi.

    Nebenzia, ne tür yaptırımlarla karşılık verecekleri sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

    Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesip kesmeyeceği sorusuna da Nebenzia, ''Rusya güvenilir bir tedarikçi ve kimseyi yarı yolda bırakmadı.'' şeklinde yanıtladı.

    Rusya dan yaptırım tehdidine yanıt: Geri teper, karşılık veririz #1


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