Rusya'nın 30 yıllık petrol, 50 yıllık doğalgaz rezervi var

Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın sahip olduğu rezervleri değerlendirdi. Novak, ülkesinin kaynaklarının ilerleyen dönemde talep göreceğine inandığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin yer altı rezervlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Novak, Rusya'nın büyük petrol ve gaz rezervlerine sahip olduğunu söyledi.

PETROL VE DOĞALGAZ REZERVLERİ

Mevcut koşullar ve üretim seviyelerine işaret eden Novak, "Rusya'nın yaklaşık 30 yıllık petrol ve 50 yıllık doğalgaz rezervi var." dedi.

Novak'a göre, enerji geçiş sürecine rağmen Rusya, petrol ve gaz rezervlerini satma ihtimaline güveniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TALEP GÖRECEK"

Rus yetkili, "Önümüzdeki yıllarda bu kaynakların enerji piyasalarında talep göreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"ASYA İHRACAT BÜYÜMESİNDE ANA HEDEF"

TASS'ın haberine göre, Alexander Novak, Asya'nın ihracat büyümesi konusunda "başlıca destinasyon" olmaya devam edeceği görüşünü paylaştı.

Konuya ilişkin örnek veren Novak, Çin'e yapılan petrol ihracatının son 10 yılda 6 kat arttığını kaydetti.