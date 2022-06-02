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    Rusya'nın AB ordusu yorumu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

    Hem Brüksel hem de Almanya'dan yapılan yeni askeri güç konusundaki açıklamalar, Moskova tarafından yakından takip ediliyor. Lavrov, her iki cephenin tavrını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:34
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    Rusya'nın AB ordusu yorumu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ordusu tartışmalarına yanıt verdi.

    AB, savunma konusunda ABD'ye bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda müdahale gücü oluşturmayı düşünüyor.

    "Sadece laftan ibaret"

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu fikrin savunucularından biri olduğu bilinen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözlerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un tutumunu da yorumladı.

    Lavrov, yaptığı açıklamada, Borrell'in AB'nin "ciddi bir askeri güç haline gelmesi gerektiğine ilişkin açıklamasının sadece laftan ibaret" olduğunu söyledi.

    "AB'de çok güçlü bir Rus düşmanı kanat var"

    Konuşmasının devamında Lavrov, "Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz." diye ekledi.

    Lavrov, "AB'de, dayanışma ve konsensüs ilkesinden yararlanarak, konumunu uzun yıllar boyunca herkese empoze eden çok güçlü bir Rus düşmanı kanat var." dedi.

    Rusya nın AB ordusu yorumu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz #1

    "Tüm Avrupa Birliği'ne empoze ettiği eğilimi yansıtıyor"

    Rus Bakan'a göre bu kanat, "şimdi faaliyetlerini hızlandırıyor." TASS'ın haberine göre, Lavrov, "Borrell'in açıklamaları, Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatının ağzından çıkan saldırgan sözlerin uygunsuz olmasına rağmen, saldırgan bir azınlığın tüm Avrupa Birliği'ne empoze ettiği eğilimi yansıtıyor." ifadesini kullandı.

    TASS'ın aktardığına göre, Sergey Lavrov ayrıca, Almanya Başbakanı Scholz'un, Almanya'nın AB'nin ana askeri gücü olma niyetiyle ilgili açıklamalarını, ülkede yeniden canlanan "egemen özlemlerin" kanıtı olarak nitelendirdi.


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