Rusya'nın askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 13:43
Barış çabalarının yanında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken Rusya'da yaşanan bir kaza raporlandı

Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri kargo uçağının düştüğü söylendi. 

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

Rus basınında, düşen uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

