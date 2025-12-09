Rusya'nın askeri nakliye uçağı düştü

- Rusya'nın İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı düştü.
- Uçak, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir alana düştü ve mürettebatın durumu belirsiz.
- Düşme nedeni araştırılırken uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Barış çabalarının yanında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken Rusya'da yaşanan bir kaza raporlandı
Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri kargo uçağının düştüğü söylendi.
SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
Rus basınında, düşen uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.