Rusya'nın BM Temsilcisi Gatilov: Türkiye’de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi fikir

Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna arasındaki 3'üncü müzakerelerin, Türkiye'de yapılmasına olumlu baktığını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından başlatılan müzakereler hakkında Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov açıklamada bulundu.

"UKRAYNA MÜZAKERELERİNİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI İYİ BİR FİKİR"

Rusya BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gatilov Ukrayna ile gerçekleştirilecek 3’üncü müzakereler hakkında, Antalya’da düzenlenmesi planlanan diplomatik forumda yapılması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, “Türkiye’de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Rusya, Belarus’ta müzakere yapılmasını Ukrayna ise Türkiye, Azerbaycan veya Polonya’da müzakerelerin yapılmasını talep etmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmasının ardından müzakerelerin Belarus’ta yapılması kararı alınmıştı.



