Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0454
0.09%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3574
-0.22%
Bitcoin
359.210
-0.80%
BTXN Coin
8.04
-8.42%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolar oldu

    Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120 artarak 238 milyar dolara ulaştı.
    • 11.10.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolar oldu

    Rusya-Ukrayna savaşında 8'inci ay geride kalmak üzere.

    Savaş küresel anlamda başta enerji sektörü olmak üzere ekonomide yıkıma neden olurken iki ülkenin iktisadi verileri de merak konusu.

    Bu kapsamda Rusya'da dış ticaret verileri açıklandı.

    Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları her geçen gün artsa da petrol fiyatlarındaki yükseliş pozitif etki yaptı.

    Dış ticaret fazlası 238 milyar dolara ulaştı

    AA'nın haberine göre Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin ihracatı bu yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 483 milyar dolara yükseldi.

    Söz konusu dönemde, ülkenin ithalatı ise yüzde 10 azalarak 245 milyar dolara düşerken, ticaret fazlası yüzde 120 artarak 238 milyar dolar olarak tespit edildi.

    Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülkenin dış ticaret fazlasının, petrolde varil başına ortalama 80 dolar fiyatla yıl sonunda 243 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolar oldu #1


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ekim Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ekim Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Çorlu tren kazası davasında Mümin Karasu tutuklandı
    Gündem

    Çorlu tren kazası davasında Mümin Karasu tutuklandı

    Görüş Bildir