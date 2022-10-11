Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolar oldu

Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolar oldu

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120 artarak 238 milyar dolara ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşında 8'inci ay geride kalmak üzere.

Savaş küresel anlamda başta enerji sektörü olmak üzere ekonomide yıkıma neden olurken iki ülkenin iktisadi verileri de merak konusu.

Bu kapsamda Rusya'da dış ticaret verileri açıklandı.

Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları her geçen gün artsa da petrol fiyatlarındaki yükseliş pozitif etki yaptı.

Dış ticaret fazlası 238 milyar dolara ulaştı

AA'nın haberine göre Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin ihracatı bu yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 483 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin ithalatı ise yüzde 10 azalarak 245 milyar dolara düşerken, ticaret fazlası yüzde 120 artarak 238 milyar dolar olarak tespit edildi.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülkenin dış ticaret fazlasının, petrolde varil başına ortalama 80 dolar fiyatla yıl sonunda 243 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.