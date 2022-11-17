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Rusya'nın Dnipro'ya yaptığı füzeli saldırı
Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 13:55
Rusya, Ukrayna’ya füze saldırılarını sürdürüyor.
Dinyeper Nehri’nin kenarında bulunan Dnipropetrovsk bölgesinin valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentini iki noktasını füzeyle hedef aldığını duyurdu.
Reznichenko, füzelerden birinin sanayi bölgesine isabet ettiğini ve yangın çıktığını belirtirken, çevredeki binaların hasar gördüğünü aktardı.
Başkan paylaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise sosyal medya hesabından füze saldırısının görüntüsünü paylaştı. Yetkililer, ilk bilgilere göre saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı.