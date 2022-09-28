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    Rusya’nın doğalgaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

    Rusya'nın bu yılın ocak-ağustos döneminde doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşerken, petrol üretimi yüzde 3,1 arttı.
    • 28.09.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 20:23
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    Rusya’nın doğalgaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

    Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 gerileyerek 389 milyar metreküpe düştü.

    Doğalgaz üretimi düştü, petrol arttı

    Söz konusu dönemde, Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıkarken, petrol üretimi de yüzde 3,1 artarak 354 milyon tona yükseldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin yaptırımlara rağmen petrol ve doğalgaz gelirlerini artırdığını söylemişti.

    ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'yı söz konusu gelirlerden mahrum bırakmak için Rus petrol ve doğal gazına tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

    Rusya’nın doğalgaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı #1


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