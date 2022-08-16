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    Rusya'nın Donbas'taki saldırıları devam ediyor

    Rus güçleri sabah saatlerinde füzeli saldırılar düzenledi. Evler, saldırılarda ağır hasar aldı.
    • 16.08.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 14:26
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    Rusya'nın Donbas'taki saldırıları devam ediyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar aylardır devam ediyor.

    24 Şubat'ta başlayan savaş, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğunlaştı.

    Donbas cephesine yakın Kramatorsk ile Slavyansk şehirlerine Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

    Sabah saatlerinde saldırı

    Savaşın devam ettiği Ukrayna'da aylardır en şiddetli çatışmaların sürdüğü Donbas cephesinde yer alan Kramatorsk ile Slavyansk şehirleri sabah erken saatlerde Rus güçlerince vuruldu.

    Şehirlere isabet eden füzelerin patlaması sonucu buralardaki bazı müstakil evler yaşanmaz hale gelirken, diğer binalar da ağır hasar aldı.

    Can kaybı ve yaralanma yok

    Güvenlik yetkilileri, bazı evlerde insanlar olmasına rağmen bu sabahki şiddetli patlamalar sonucu Kramatorsk ile Slavyansk'ta can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

    Donbas'ta Rus güçlerince düzenlenen saldırılar sürüyor ViDEO

    "Evde annem, ağabeyim ve ben bulunuyorduk"

    Kramatorsk'un bir semtinde çoğu müstakil evlerin bulunduğu bir sokağa düşen füzenin patlamasıyla birkaç ev tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

    Saldırı sırasında annesi ve ağabeyi ile evde bulunan 33 yaşındaki Sergey Ukraynets, saat 02.00 sularında evlerin bulunduğu bahçeye füze düştüğünü söyledi.

    Tek bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Ukraynets, "Bir patlama oldu. Evde annem, ağabeyim ve ben bulunuyorduk. Kimse yaralanmadı." diye konuştu.

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    "Ne kalacak yerimiz var ne de gidecek yerimiz belli"

    Ukraynets, saldırı sonucu evlerin yaşanmaz hale geldiğini, evin çevresindeki altyapının da tamamen yıkıldığını belirterek, "Karşımızda yerle bir olan iki evde kimse kalmıyordu. İnsanlar daha önce ayrıldı oradan. Evimiz yıkıldı. Ne kalacak yerimiz var ne de gidecek yerimiz belli." dedi.

    Evde sağlam kalan eşyaları toplamaya çalıştıklarını kaydeden Ukraynets, "Önce kendimize gelmeye ve toparlamaya çalışacağız. Sonra başımızın çaresine bakacağız." diye konuştu.

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    Hasar tespit çalışmaları

    AA'nın haberine göre, Krtamatorsk ile Slvayansk'ta itfaiye ekipleri, saldırılar sonucu çıkan yangınları söndürmeye devam ediyor.

    Belediye yetkilileri, patlama sonucu zarar gören evlerin sahipleriyle hasar tespit raporu oluşturuyor.

    Kramatorsk ile Slavyansk'a bu sabaha karşı ikişer saldırının düzenlendiği biliniyor.

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