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Rusya'nın en zenginlerinden Vadim Moşkoviç tutuklandı

Rusya'nın en zenginlerinden Vadim Moşkoviç tutuklandı Rusya'da, Rusagro şirketinin kurucusu ve ülkenin en zengin iş adamlarından olan Maşkoviç "büyük ölçekli dolandırıcılık" şüphesiyle yargılandığı davada tutuklanmasına hükmedildi.