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Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin arkasında bıraktığı harekat planını açıkladı. Rusların operasyon başlangıcı için 20 Şubat'ı, sonlandırmak için de 6 Mart'ı seçtikleri görüldü.