Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
614.872
-0.42%
BTXN Coin
36.88
0.08%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C
    Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

    Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin arkasında bıraktığı harekat planını açıkladı. Rusların operasyon başlangıcı için 20 Şubat'ı, sonlandırmak için de 6 Mart'ı seçtikleri görüldü.
    • AA
    • 03.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8'inci güne girildi.

    Rusya, havadan ve karadan saldırılarını sürdürürken, Ukrayna direnmeye devam ediyor.

    Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rusya'nın savaş planına ait belgeler yayınlandı.

    RUS ASKERLERİ PANİK YAPARAK GİZLİ EVRAKLARI ARKALARINDA BIRAKTI

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

    Yine bakanlığın açıklamasında belgeler, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.

    Rusya nın gizli belgeleri ortaya çıktı #1

    GİZLİ KONTROL TABLOLARI, PERSONEL LİSTESİ VE GİZLİ ÇAĞRI İŞARETLERİ BULUNDU

    Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de bulundu.

    Rusya nın gizli belgeleri ortaya çıktı #2

    "20 ŞUBAT İLA 6 MART ARASINDA 15 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

    Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı.

    Rusya nın gizli belgeleri ortaya çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay

    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
    Otomobil

    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Görüş Bildir