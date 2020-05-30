Rusya'nın Hafter için bastığı sahte paralara el konuldu

Washington, Libya'nın tek meşru merkez bankasının Trablus'ta bulunduğunu belirtirken, Moskova ise sahte banknotların Libya ekonomisini desteklemek için gerekli olduğunu savundu.

Rus şirketin, darbeci Hafter için bastığı 1,1 milyar dolarlık Libya dinarı ele geçirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kamu şirketince Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter'in güdümündeki sözde merkez bankası için basılan 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarına Malta makamlarının el koyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Malta hükümetinin Rus kamu şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin 26 Mayıs'taki duyurusunu memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

"LİBYA'NIN TEK MEŞRU MERKEZ BANKASI"

Açıklamada "Trablus'taki hükümetin yönetimindeki Merkez Bankası'nın ülkenin tek meşru merkez bankası" olduğu aktarıldı.

Rusya tarafından basılan sahte banknotların daha önce de ülkede dolaşıma sokulmasının Libya'nın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin "Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarıyla Libya'nın egemenliğini ve istikrarını hedef alan yasa dışı eylemleri önlemedeki arzusunu koruduğu" belirtildi.

"KÖTÜ EYLEMLERİNİZE SON VERİN"

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu olayın "bir kez daha Rusya'nın Libya'daki istikrarı bozan ve kötü eylemlerine son vermesi gereğini gösterdiğinin" altını çizdi.

RUSYA: LİBYA EKONOMİSİNİ DESTEKLEMEK İÇİN GÖNDERDİK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in güdümündeki sözde merkez bankası için gönderilen sahte banknotların, "Libya ekonomisinin desteklenmesi için gerekli olduğunu" iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Malta makamlarının Rus kamu şirketince basılan 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarı banknotları ele geçirdiğini duyurması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama ile sahte para basılması savunuldu.

BASILAN PARALAR KARGO İLE GÖNDERİLDİ

Libya Merkez Bankası ile Rus Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015’te anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi.

Para basma konusunda gereken ön ödemenin alındığı aktarılan açıklamada, Rus şirketinin sözleşme kapsamında bastığı Libya banknotlarını Tobruk şehrinde bulunan merkez bankasına kargo ile gönderdiği ifade edildi.

"HAFTER'İN MERKEZ BANKASI MEŞRU" İDDİASI

Halihazırda Libya’da Başbakan Fayiz es-Serrac’ın kontrolünde bulunan Trablus’ta bir merkez bankası da bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Bingazi’de bulunan merkez bankasının başkanının ise Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından atandığı için uluslararası meşruiyete sahip olduğu iddia edildi.

"SAHTE OLAN AMERİKA'NIN AÇIKLAMALARIDIR"

Açıklamada, "Dolayısıyla, sahte olan Libya dinarları değil, Amerika'nın açıklamalarıdır. Rusya, Libyalılar arasında geniş katılımlı diyalog ve uluslararası toplumun Libya meselesi ile ilgili olarak aldığı kararlara sıkı sıkıya bağlı kalınması çerçevesinde siyasi bir çözüme alternatifin olmadığını sürekli olarak savundu.” ifadelerine yer verildi.

HAFTER'DEN SÖZDE ALTERNATİF KURUMLAR OLUŞTURMA ÇABASI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter, ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti.

Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Hafter, bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'da bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı.