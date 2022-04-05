Rus saldırıları ile neredeyse yok olan Ukrayna'nın Mariupol şehrinin son hali havadan görüntülendi.

Ukrayna topraklarında, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş 41. gününe ulaştı.

Gün geçtikçe yıkımın arttığı çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerden biri Ukrayna'nın Mariupol kenti oldu.

MARİUPOL'UN HAVADAN SON HALİ

Ukrayna’nın ünlü askeri taburu Azov, ağır bombardımana maruz kalan Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi.

Mariupol Belediyesi görüntüleri, "Mariupol’deki 40 günlük cehennem" ifadeleriyle paylaştı. Hayalet kente dönen Mariupol'de çok sayıda yapının yıkıldığı ve birçoğundan da dumanların yükseldiği görüldü.

Rusya'nın hedefindeki Mariupol'de yıkımın havadan görüntüleri VİDEO







ŞEHİRDEN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıklayarak, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi.

Mariupol’de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için aynıdır ve tahliye için aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi." ifadelerini kullanmıştı.